Politico: ЕС намерен использовать российские активы для кредита Украине

Лидеры стран ЕС в четверг планируют официально поручить Еврокомиссии разработать юридическое предложение по использованию российских замороженных активов для финансирования крупного кредита Киеву, пишет Politico.
По данным издания, такое решение было принято после того, как Бельгия дала понять, что не будет этому препятствовать. Предполагается, что это произойдет во время ежеквартального заседания Евросовета в Брюсселе.
Бельгийский дипломат заявил, что его страна не будет возражать против призыва.
Между тем, в публикации утверждается, что в случае принятия такого решения, юридическое предложение будет несколько дней рассматриваться национальными столицами.
Отмечается, что впервые свою идеею ЕК выдвинула в сентябре, но ждала прямого одобрения глав правительств, чтобы представить конкретное предложение.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.
The Guardian писало, что европейские чиновники хотят до конца года предоставить Киеву беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро под залог замороженных депозитов ЦБ РФ.