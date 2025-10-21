The Guardian: посол Австралии извинился перед Трампом за «деревенского идиота»

Издание сообщает, что в понедельник президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме подписали соглашение по редкоземельным металлам на $8,5 млрд. На последовавшей за этим традиционно людной и неформально хаотичной пресс-конференции президент США сделал замечание австралийскому послу. Дональд Трамп спросил, по-прежнему ли Кевин Радд занимает свой пост? А также заявил, что «он ему тоже не нравится и, видимо, никогда не понравится». После чего в зале раздался понимающий хохот.