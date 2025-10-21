Объяснено, как Москва ответила на призыв США остановить конфликт по линии фронта

Тема прекращения украинского конфликта по линии фронта неоднократно поднималась во время российско-американских контактов, и Москва каждый раз давала на эти предложения чёткий ответ. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.