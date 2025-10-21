В США неожиданно призвали Британию и Канаду усилить давление на Россию

По данным ведомства, на прошлой неделе Бессент провёл в Вашингтоне серию встреч с представителями финансовых структур Великобритании, Канады и других государств G7, а также с еврокомиссаром по экономике и производительности и еврокомиссаром по вопросам внедрения и упрощения Валдисом Домбровскисом. Американская администрация ожидает, что именно Европа станет движущей силой в новом этапе давления на Москву.