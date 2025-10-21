В США неожиданно призвали Британию и Канаду усилить давление на Россию

США рассчитывают на ужесточение экономического давления на Россию со стороны стран «Большой семерки». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, слова которого опубликованы на официальном сайте американского Минфина.
По данным ведомства, на прошлой неделе Бессент провёл в Вашингтоне серию встреч с представителями финансовых структур Великобритании, Канады и других государств G7, а также с еврокомиссаром по экономике и производительности и еврокомиссаром по вопросам внедрения и упрощения Валдисом Домбровскисом. Американская администрация ожидает, что именно Европа станет движущей силой в новом этапе давления на Москву.
В сообщении уточняется, что министр подчеркнул необходимость активизации совместных действий, в том числе со стороны Канады, Великобритании и стран Евросоюза, для укрепления санкционного режима против России в рамках скоординированных мер G7.
Кроме того, Бессент обратил внимание на важность выработки единого ответа на усиливающийся контроль Китая за экспортом редкоземельных металлов, а также на необходимость диверсификации глобальных цепочек поставок, чтобы снизить зависимость от отдельных стран.
Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Евросоюз близок к окончательному решению вопроса о предоставлении Украине кредита в размере €140 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами.
