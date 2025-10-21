Ожидаемая встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределённое время

Представитель американской администрации подтвердил информацию о переносе переговоров, однако конкретные причины такого решения не уточняются. По данным одного из источников телеканала, ключевой проблемой стали расходящиеся ожидания сторон относительно возможных путей завершения украинского конфликта.
При этом издание указывает, что Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу Путина и Трампа.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, сообщало о возможности проведения встречи 23 октября. Напомним, на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Решение они приняли во время телефонного разговора, который длился больше двух часов. Подготовку саммита поручили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и государственному секретарю США Марко Рубио.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.