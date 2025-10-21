Ожидаемая встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределённое время

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, сообщало о возможности проведения встречи 23 октября. Напомним, на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Решение они приняли во время телефонного разговора, который длился больше двух часов. Подготовку саммита поручили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и государственному секретарю США Марко Рубио.