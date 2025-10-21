МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем отца, который отмечается в стране 21 октября, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, а также в формировании их успешного будущего, сказал глава государства.
Как отметил президент, отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности.
«Из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями», — говорится в поздравлении.
Лукашенко признателен всем белорусским мужчинам за труд и заботу о благополучии близких, для которых они являетесь надежной опорой.
Он также пожелал им крепкого здоровья, мира и добра.
«Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь», — добавил президент.
Новый семейный праздник.
День отца официально отмечается в Беларуси 21 октября, начиная с 2022 года.
Праздник был учрежден Указом президента № 198, которым внесено необходимое изменение в Указ № 157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
О том, что в Беларуси нужен не только день мам, но и день пап, на разных уровнях говорили не один год. Проводились даже неформальные мероприятия, посвященные роли отца в семье.