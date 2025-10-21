Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб. В 2022 году этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В июле 2025 года суд признал Елену Лопаеву банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества.
Самым крупным кредитором экс-зампреда правительства стал благотворительный фонд
Арбитражный суд Пермского края включил требования благотворительного фонда «Содействие — ХХI век» в реестр кредиторов бывшего зампреда правительства Елены Лопаевой. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда. Общая сумма долга госпожи Лопаевой составляет более 67 млн руб.