Самым крупным кредитором экс-зампреда правительства стал благотворительный фонд

Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб. В 2022 году этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В июле 2025 года суд признал Елену Лопаеву банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества.