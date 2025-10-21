Царев: бойцы РФ зашли с севера в днепропетровское село Першотравневое

В Днепропетровской области российским военным удалось прорваться в село Першотравневое, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В районе Приволья ВС РФ форсировали Янчур и зашли с севера в Першотравневое», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о тяжелых боях в расположенном в 13 километрах от Першотравневого селе Новониколаевка и о продвижении российских войск к западу от Малиновки в сторону Зеленого Гая, Червоного и Веселого.
Царев упомянул также о проведении подразделениями РФ зачистки лесополос к юго-востоку от днепропетровского села Новопавловка.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на территории Першотравневого.