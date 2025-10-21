Стало известно, что встречу Лаврова и Рубио по Украине пришлось отложить

Ожидавшаяся на этой неделе встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио была отложена. Об этом 21 октября 2025 года сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным источника, причины переноса пока не раскрываются. Собеседник телеканала отметил, что у сторон сохраняются разногласия в вопросах, касающихся урегулирования конфликта на Украине, что могло повлиять на решение о переносе переговоров.
При этом в публикации уточняется, что представители США и России могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, чтобы обсудить подготовку к возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Днём ранее, 20 октября, Министерство иностранных дел России сообщило, что Лавров и Рубио уже провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конкретные шаги по реализации договорённостей, достигнутых между лидерами двух стран.
