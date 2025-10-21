CNN: ожидаемая встреча Лаврова и Рубио пока отложена

Встреча МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на этой неделе не состоится, передает телеканал CNN.
Сообщается, что встречу решили отложить по неназванной причине. По словам представителя Белого дома, у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября.
Накануне глава МИД РФ и американский госсекретарь провели телефонный разговор. Стороны обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов РФ и США 16 октября.
Сообщалось также, что Рубио заявил о важности сотрудничества Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса.