CNN: ожидаемая встреча Лаврова и Рубио пока отложена

Глава МИД РФ и госсекретарь США могли встретиться 23 октября.

Источник: Аргументы и факты

Встреча МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на этой неделе не состоится, передает телеканал CNN.

Сообщается, что встречу решили отложить по неназванной причине. По словам представителя Белого дома, у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября.

Накануне глава МИД РФ и американский госсекретарь провели телефонный разговор. Стороны обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов РФ и США 16 октября.

Сообщалось также, что Рубио заявил о важности сотрудничества Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса.

