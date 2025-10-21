Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии

Она набрала 237 голосов депутатов нижней палаты при необходимых 233. Однако, в верхней палате ей не хватило одного голоса для победы, где требуется 124 голоса. Несмотря на это, согласно японскому законодательству, кандидат, утвержденный нижней палатой, занимает пост премьер-министра даже в случае поражения в верхней палате. Для окончательного решения в верхней палате будет проведен второй тур голосования.