Песков: Позиция РФ по заморозке конфликта с Украиной является последовательной

Позиция России о возможности заморозки конфликта с Украиной является последовательной, она не меняется. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется, — передает слова Пескова РИА Новости.

Он также отказался комментировать сообщения СМИ об обсуждении президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможных территориальных обменов Украины и РФ. По его словам, перед встречей лидеров предстоит проделать много «домашней работы».

Дональд Трамп высказал предположение, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями.

В СМИ появилась информация, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и сенатора США Марко Рубио, которая должна была пройти на этой неделе, якобы отложена. По предположению журналистов, возникли разногласия в ожиданиях относительно возможного завершения украинского конфликта.

