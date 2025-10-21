Ричмонд
CNN: Лавров и Рубио вновь могут созвониться на неделе

Глава МИД РФ и госсекретарь США провели телефонный разговор 20 октября.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут снова созвониться на текущей неделе, чтобы обсудить планирующуюся встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, информирует американский телеканал CNN.

«По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но он и Лавров могут снова поговорить на этой неделе», — говорится в сообщении СМИ.

Российский министр и американский госсекретарь провели телефонный разговор накануне. Как рассказали в МИД РФ, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе телефонных переговоров Путина и Трампа 16 октября.

