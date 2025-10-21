Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черкасской области из-за взрывов повреждена ж/д инфраструктура

По информации источников, в одном из депо сгорели все локомотивы.

Источник: Аргументы и факты

В Черкасской области в результате взрывов получила повреждения железнодорожная инфраструктура, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, повреждения ж/д инфраструктуры зафиксированы в городе Смела.

Согласно сведениям военкора Андрея Руденко, речь идет о локомотивном депо.

«В локомотивном депо сгорели все локомотивы», — написал он.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы на территории Черкасской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.