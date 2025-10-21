В Черкасской области из-за взрывов повреждена ж/д инфраструктура

В Черкасской области в результате взрывов получила повреждения железнодорожная инфраструктура, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, повреждения ж/д инфраструктуры зафиксированы в городе Смела.
Согласно сведениям военкора Андрея Руденко, речь идет о локомотивном депо.
«В локомотивном депо сгорели все локомотивы», — написал он.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы на территории Черкасской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.