Пентагон ответил шуткой на вопрос о галстуке Хегсета с цветами флага России

Напомним, ранее президент Национальной ассоциации экспертов деловой этики, этикета и протокола Альбина Холгова в разговоре с aif.ru выразила мнение, что галстук Хегсета на встрече с Зеленским мог быть выбран не случайно. По её словам, возможно, так американские власти дали понять, что не встают полностью на чью-либо сторону.