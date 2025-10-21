Пентагон ответил шуткой на вопрос о галстуке Хегсета с цветами флага России

Пентагон дал ироничный ответ на вопрос о галстуке, который руководитель министерства обороны США Пит Хегсет надел на встречу американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Этим предметом одежды министра заинтересовалось интернет-издание Huffpost. Журналисты обратили внимание, что цвета на галстуке напоминают российский триколор. Они имели белую, синюю и красную полосы, которые были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ.
Издание спросило, носил ли Хегсет этот галстук ранее.
«Твоя мама ему купила…» — говорилось в ответе представителя Пентагона Шона Парнелла.
При этом такие же цвета присутствуют на флаге США. Сотрудники издания указали на то, что, согласно кодексу, который определяет правила обращения с национальным флагом, этот государственный символ не должен использоваться в качестве одежды.
Напомним, ранее президент Национальной ассоциации экспертов деловой этики, этикета и протокола Альбина Холгова в разговоре с aif.ru выразила мнение, что галстук Хегсета на встрече с Зеленским мог быть выбран не случайно. По её словам, возможно, так американские власти дали понять, что не встают полностью на чью-либо сторону.