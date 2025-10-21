Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон ответил шуткой на вопрос о галстуке Хегсета с цветами флага России

Журналисты из США спросили, носил ли глава Пентагона прежде галстук с цветами российского триколора.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон дал ироничный ответ на вопрос о галстуке, который руководитель министерства обороны США Пит Хегсет надел на встречу американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Этим предметом одежды министра заинтересовалось интернет-издание Huffpost. Журналисты обратили внимание, что цвета на галстуке напоминают российский триколор. Они имели белую, синюю и красную полосы, которые были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ.

Издание спросило, носил ли Хегсет этот галстук ранее.

«Твоя мама ему купила…» — говорилось в ответе представителя Пентагона Шона Парнелла.

При этом такие же цвета присутствуют на флаге США. Сотрудники издания указали на то, что, согласно кодексу, который определяет правила обращения с национальным флагом, этот государственный символ не должен использоваться в качестве одежды.

Напомним, ранее президент Национальной ассоциации экспертов деловой этики, этикета и протокола Альбина Холгова в разговоре с aif.ru выразила мнение, что галстук Хегсета на встрече с Зеленским мог быть выбран не случайно. По её словам, возможно, так американские власти дали понять, что не встают полностью на чью-либо сторону.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше