Российский военкор оценил масштабы использования ВСУ беспилотников

Он привел пример ситуации на Запорожском участке фронта, где, по его словам, на каждого обнаруженного российского бойца противник направляет от 40 до 100 беспилотников. Даже при минимальной оценке в 40 дронов вероятность выживания для пехотинца или штурмовика в подобных условиях стремительно снижается, что делает бой крайне опасным.