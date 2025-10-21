Российский военкор оценил масштабы использования ВСУ беспилотников

На большинстве направлений проведения специальной военной операции украинские войска сохраняют заметное превосходство в использовании малой авиации, главным образом FPV-дронов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.
Он привел пример ситуации на Запорожском участке фронта, где, по его словам, на каждого обнаруженного российского бойца противник направляет от 40 до 100 беспилотников. Даже при минимальной оценке в 40 дронов вероятность выживания для пехотинца или штурмовика в подобных условиях стремительно снижается, что делает бой крайне опасным.
Несмотря на столь серьезное технологическое давление, российским подразделениям, как отметил журналист, все же удается продвигаться вперед, выполняя поставленные задачи.
Ранее, в сентябре, стало известно о применении украинской стороной новых оптоволоконных беспилотников, представляющих особую опасность. Такие аппараты работают практически бесшумно и оснащаются тройным зарядом, что увеличивает разрушительный эффект и представляет угрозу не только военным, но и гражданскому населению.
