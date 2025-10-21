Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьером в истории Японии

В течение дня новому премьер-министру предстоит сформировать правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность с 2019 по 2021 год и был конкурентом Такаити на выборах главы ЛДП. Другой её оппонент, 44-летний Синдзиро Коидзуми, займёт пост министра обороны, став самым молодым главой японского оборонного ведомства.