Лебедев назвал целями ударов на Черниговщине склад и позиции техники ВСУ

Объекты ВСУ, расположенные на территории поселка Гончаровское в Черниговской области, попали под удар под утро во вторник, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, удар по военным целям в Гончаровском был нанесен в 4:03.
«В Гончаровском, по предварительным данным, поражение склада и позиции техники», — написал координатор подполья.
Лебедев сообщил, что в результате удара противник понес значительные потери.
Ранее стало известно об уничтожении складов, техники и укрытий ВСУ в Славянске.