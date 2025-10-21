Ричмонд
Лебедев назвал целями ударов на Черниговщине склад и позиции техники ВСУ

По информации источников, в результате удара противник понес значительные потери.

Источник: Аргументы и факты

Объекты ВСУ, расположенные на территории поселка Гончаровское в Черниговской области, попали под удар под утро во вторник, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар по военным целям в Гончаровском был нанесен в 4:03.

«В Гончаровском, по предварительным данным, поражение склада и позиции техники», — написал координатор подполья.

Лебедев сообщил, что в результате удара противник понес значительные потери.

Ранее стало известно об уничтожении складов, техники и укрытий ВСУ в Славянске.