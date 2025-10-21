Ричмонд
Ночью над Россией уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1336-й

Ночью средства ПВО уничтожили 55 украинских дронов над Ростовской, Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. По словам военкора Юрия Котенка, ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», а на Запорожском направлении на каждого российского военнослужащего летит как минимум 40 дронов, но российские военные все равно продвигаются вперед. США могут обеспечить выход ВСУ из Донбасса, сказал ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:13 ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на Запорожском направлении на каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов:

«Даже если возьмем нижнюю планку в 40 беспилотников — это кажется мало? Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? Сколько прожить бойцу на поле боя?».

Котенок добавил, что даже в таких условиях российским войскам удается идти вперед.

08:07 Ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложили, выяснил телеканал CNN:

«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения».

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 55 украинских дронов: 35 над Ростовской областью, шесть над Воронежской, три над Краснодарским краем, три над Липецкой областью, два над Крымом, семь над акваторией Черного моря.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1336-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

