Стало известно, что женщина впервые возглавила правительство Японии

Парламент Японии избрал новым премьер-министром Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой должности за всю историю государства. Данную информацию распространило информагентство NHK.
Нижняя палата законодательного собрания отдала предпочтение кандидатуре Такаити. В результате первого тура голосования она сумела заручиться поддержкой 237 депутатов из 465, что обеспечило ей уверенную победу.
По словам новой главы правительства, нынешний день знаменует собой начало важного пути по усилению экономического потенциала государства и его преобразованию в державу, готовую ответственно заботиться о грядущих поколениях. Она выразила надежду на плодотворное сотрудничество в решении этих масштабных задач.
Планируется, что в вечернее время вторника новоизбранный премьер впервые выступит перед представителями средств массовой информации. В ходе этого события также может быть объявлен состав нового правительственного кабинета.
Избранию лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) предшествовала договоренность правящей силы с оппозиционной Партией обновления о создании коалиционного альянса, что и предопределило успешный исход голосования.
