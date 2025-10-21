Военные объекты Украины пали под огнём российских «Искандеров» минувшей ночью

В Одесской области удары пришлись на порт Южный и посёлок Белары, где, по имеющимся данным, пострадали складские и транспортные мощности, используемые для логистики военных грузов. Аналогично, в Крамторске, Павлограде и Дружковке операции затронули объекты, обеспечивающие тыловое снабжение фронта. В Черниговской области, в районе Корюковки, был поражен объект, связанный с военной инфраструктурой. Официального подтверждения ударов и их последствий пока нет.