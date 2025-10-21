Более 40 могил осквернили на исламском кладбище в Германии

Недавно в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский. Плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника, но их нахождение на свалке остается неясным.