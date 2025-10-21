Неизвестные осквернили более 40 могил на исламском кладбище в немецком Эссене. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным полиции, вандалы опрокинули надгробия, уничтожили знаки, фонари и надгробные растения. Помимо этого, на могильных плитах обнаружили следы ног.
На данный момент нет никаких улик, которые бы позволили установить личности подозреваемых. В то же время комиссия по исламу и мечетям Эссена выразила возмущение и призвала усилить охрану кладбища по ночам, отмечается в публикации.
До этого вандалы поломали тротуарную плитку, сняли российский флаг и Знамя Победы около монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества» в городе Таврийске Херсонской области.
Недавно в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский. Плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника, но их нахождение на свалке остается неясным.
Кроме того, в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты.