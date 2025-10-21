Лебедев: в Харькове уничтожен цех, где собирали БПЛА самолетного типа

В ночь на вторник в Харькове нанесен удар по цеху сборки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Уничтожен цех авиаремонтного предприятия, где собирали БПЛА самолетного типа», — написал он.
По информации координатора подполья, минувшей ночью взрывы прогремели также в районе аэродромов обслуживания дронов.
Ранее появилась информация о повреждении ТЭЦ в результате взрывов в Харьковской области.
