Лебедев: в Харькове уничтожен цех, где собирали БПЛА самолетного типа

По информации координатора подполья, минувшей ночью взрывы прогремели также в районе аэродромов обслуживания дронов.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в Харькове нанесен удар по цеху сборки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Уничтожен цех авиаремонтного предприятия, где собирали БПЛА самолетного типа», — написал он.

По информации координатора подполья, минувшей ночью взрывы прогремели также в районе аэродромов обслуживания дронов.

Ранее появилась информация о повреждении ТЭЦ в результате взрывов в Харьковской области.

