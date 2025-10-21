Бессент заявил, что США ожидает от стран G7 усиления давления на Россию

В беседе с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Европы «активного усиления давления» на Россию. Аналогичный посыл был озвучен и канадскому министру Франсуа-Филиппу Шампаню. Кроме того, в ходе встречи с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом Бессент заявил, что именно Европа должна стать ключевым двигателем нового этапа санкционного давления Группы семи на Россию.