Пост премьер-министра Японии впервые заняла женщина

Первой в истории Японии женщиной-премьером стала Санаэ Такаити.

Источник: Аргументы и факты

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити возглавила правительство Японии, став первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.

По итогам голосования в обеих палатах парламента 64-летняя Такаити стала 104-м премьер-министром Японии. Трансляция заседаний ведется в прямом эфире в Сети.

Ранее Такаити возглавила ЛДП, после чего предполагалось, что она займет пост премьера.

Известно, что Такаити входила в ближайшее окружение экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее «звездой консерваторов». Она так же, как и он, выступает за внесение изменений в конституцию, в частности за внесение в нее сил самообороны.

Ранее сообщалось об уходе в отставку правительствы Японии во главе с Сигэру Исибой. Во вторник будет объявлен новый состав кабмина.