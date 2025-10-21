Пост премьер-министра Японии впервые заняла женщина

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити возглавила правительство Японии, став первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.
По итогам голосования в обеих палатах парламента 64-летняя Такаити стала 104-м премьер-министром Японии. Трансляция заседаний ведется в прямом эфире в Сети.
Ранее Такаити возглавила ЛДП, после чего предполагалось, что она займет пост премьера.
Известно, что Такаити входила в ближайшее окружение экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее «звездой консерваторов». Она так же, как и он, выступает за внесение изменений в конституцию, в частности за внесение в нее сил самообороны.
Ранее сообщалось об уходе в отставку правительствы Японии во главе с Сигэру Исибой. Во вторник будет объявлен новый состав кабмина.