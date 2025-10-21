Лукашенко поздравил с юбилеем Никиту Михалкова

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам белорусского лидера, талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили Михалкову создать богатейшую коллекцию фильмов, которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа.
«Отдельных слов признательности заслуживают ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал артисту здоровья, долголетия и благополучия, и продолжать деятельность, которая будет радовать поклонников и способствовать укреплению культурных связей Беларуси и РФ.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского.
Среди режиссерских работ Михалкова есть и оскароносный фильм «Утомленные солнцем». Кроме того, он является исполнителем множества ролей. Михалков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».