Лукашенко поздравил с юбилеем Никиту Михалкова

Президент отметил активную гражданскую позицию Михалкова, его вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам белорусского лидера, талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили Михалкову создать богатейшую коллекцию фильмов, которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

«Отдельных слов признательности заслуживают ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал артисту здоровья, долголетия и благополучия, и продолжать деятельность, которая будет радовать поклонников и способствовать укреплению культурных связей Беларуси и РФ.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского.

Среди режиссерских работ Михалкова есть и оскароносный фильм «Утомленные солнцем». Кроме того, он является исполнителем множества ролей. Михалков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

