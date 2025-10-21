Появились сообщения о занятии войсками РФ села Проминь под Мирноградом

Российские подразделения выбили украинских боевиков из села Проминь под Мирноградом, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о переходе села под контроль российских войск нет.
Ранее стало известно о заходе подразделений РФ в Мирноград с севера и северо-востока. Сообщалось об ожесточенных боях в высотной застройке микрорайона Молодежный на территории города.
Во вторник военкор Евгений Лисицын сообщил в своем Telegram-канале о расширении российскими подразделениями зоны контроля на окраинах Мирнограда.