В США в 11-й раз не приняли законопроект, который бы прекратил шатдаун

Сенат США в 11-й раз не смог принять законопроект о финансировании правительства, из-за чего в стране продолжился шатдаун (приостановка работы кабинета министров).
Как отметили в Республиканской партии Штатов (сообщение опубликовано в соцсети X*), утверждение документа сорвалось из-за демократов, которые «проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов».
Проект бюджета одобрили 50 парламентариев из 60 необходимых.
Президент США Дональд Трамп (республиканец) ранее заявил, что Демократическая партия совершила ошибку, допустив шатдаун. По его словам, демократы не осознали, что прекращение работы госучреждений предоставило властям право на постоянное сокращение госпрограмм, против которых ранее выступали республиканцы.
