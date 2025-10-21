Ричмонд
В США в 11-й раз не приняли законопроект, который бы прекратил шатдаун

В Республиканской партии заявили, что утверждению документа помешали демократы.

Источник: Аргументы и факты

Сенат США в 11-й раз не смог принять законопроект о финансировании правительства, из-за чего в стране продолжился шатдаун (приостановка работы кабинета министров).

Как отметили в Республиканской партии Штатов (сообщение опубликовано в соцсети X*), утверждение документа сорвалось из-за демократов, которые «проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов».

Проект бюджета одобрили 50 парламентариев из 60 необходимых.

Президент США Дональд Трамп (республиканец) ранее заявил, что Демократическая партия совершила ошибку, допустив шатдаун. По его словам, демократы не осознали, что прекращение работы госучреждений предоставило властям право на постоянное сокращение госпрограмм, против которых ранее выступали республиканцы.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
