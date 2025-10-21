Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что потенциальная поставка Украине ракет дальнего действия Tomahawk показала «коллективную беспомощность» Киева и европейских стран. Об этом он сообщил на YouTube-канале.
Риттер подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявил сдержанность в ответ на сообщения о возможной передаче данного типа вооружений Украине. Эксперт считает, что история с Tomahawk — это лишь «дымовая завеса».
«Путин сказал, что Tomahawk — это старая система, которую Россия может сбить. Это указывает на то, что Путин обладает более полной информацией, чем мы», — отметил Риттер.
Он также выразил уверенность, что США не планировали поставлять эти ракеты Украине. По словам отставного офицера, если Киев и европейские страны возлагают большие надежды на вооружение, которое никогда не будет поставлено, это свидетельствует о полном отсутствии у них реальных перспектив.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.