Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер заявил о бессилии ЕС после реакции Путина на поставки Tomahawk

Президент России проявил сдержанность в ответ на сообщения о возможной передаче этого типа вооружений Украине, отметил американский аналитик.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что потенциальная поставка Украине ракет дальнего действия Tomahawk показала «коллективную беспомощность» Киева и европейских стран. Об этом он сообщил на YouTube-канале.

Риттер подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявил сдержанность в ответ на сообщения о возможной передаче данного типа вооружений Украине. Эксперт считает, что история с Tomahawk — это лишь «дымовая завеса».

«Путин сказал, что Tomahawk — это старая система, которую Россия может сбить. Это указывает на то, что Путин обладает более полной информацией, чем мы», — отметил Риттер.

Он также выразил уверенность, что США не планировали поставлять эти ракеты Украине. По словам отставного офицера, если Киев и европейские страны возлагают большие надежды на вооружение, которое никогда не будет поставлено, это свидетельствует о полном отсутствии у них реальных перспектив.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше