Попшой и Кос обсудили в Люксембурге «опыт свободных выборов», помощь и реформы

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Темпы внедрения реформ в Молдове нужно сохранять, Еврокомиссия осенью представит соответствующий отчет, сообщила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на встрече в Люксембурге с действующим главой МИД Молдовы Михаилом Попшоем.
Беседа прошла в понедельник в рамках участия молдавского министра во встрече министров иностранных дел по вопросам безопасности и межрегионального взаимодействия.
Собеседники обсудили недавно прошедшие в Молдове политические события «с акцентом на опыт, накопленный в ходе организации свободных и справедливых выборов». Попшой поблагодарил ЕС за «поддержку, оказанную в целях укрепления потенциала национальных органов власти, ответственных за управление гибридными угрозами, в том числе в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией».
Говорили и о реформах. Марта Кос призвала молдавские власти «поддерживать темпы внедрения реформ, необходимых для продвижения к вступлению в ЕС». Еврочиновник сообщила, что оценка этих реформ будет представлена в ежегодном докладе Европейской комиссии о пакете мер по расширению, публикация которого запланирована на осень этого года.
Во время своего визита в Молдову в сентябре Марта Кос заявляла, что Европейский союз будет пристально следить за тем, как используются предоставленные Молдове средства, подчеркивая, что «в этом процессе должна быть прозрачность». Речь шла о сумме в 1,9 миллиарда евро, эта помощь разделена на два компонента: 400 миллионов евро в виде безвозвратных грантов и 1,5 миллиарда евро в виде 40-летнего кредита с 10-летним льготным периодом и процентными ставками от 0,1% до чуть более 3%.
В то же время была подтверждена решимость Европейской комиссии поддерживать Молдову посредством экспертной помощи, содействия и постепенного доступа к инструментам и программам ЕС.
Стороны обменялись мнениями о дальнейших шагах в процессе евроинтеграции, уделив особое внимание сферам внешней политики, безопасности и обороны.