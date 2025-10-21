Попшой и Кос обсудили в Люксембурге «опыт свободных выборов», помощь и реформы

Во время своего визита в Молдову в сентябре Марта Кос заявляла, что Европейский союз будет пристально следить за тем, как используются предоставленные Молдове средства, подчеркивая, что «в этом процессе должна быть прозрачность». Речь шла о сумме в 1,9 миллиарда евро, эта помощь разделена на два компонента: 400 миллионов евро в виде безвозвратных грантов и 1,5 миллиарда евро в виде 40-летнего кредита с 10-летним льготным периодом и процентными ставками от 0,1% до чуть более 3%.