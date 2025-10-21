Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 6 тысяч фур стоят на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом образовались очереди не только из грузовых и легковых автомобилей, но и пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Очереди из большегрузов продолжают расти на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, следует из данных погранкомитета республики.

Так, по данным на 8:00 очереди из фур зафиксированы по всем трем направлениям, однако больше всего машин сейчас на границе Беларуси с Польшей. В пункте пропуска «Козловичи» выезда из страны на польскую территорию ожидают 3660 грузовых авто.

На границе Беларуси с Литвой и Латвией также образовались немаленькие очереди. В ПП «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе застряли 810 фур, а в «Беняконях» — 710.

На погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях сейчас стоят 660 большегрузов.

Ситуации с легковушками более стабильная, очередь из авто есть только на границе с Польшей. В пункте пропуска «Брест» в настоящее время насчитывается 355 легковых автомобилей, там же находится семь пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Евросоюза (Литва, Латвия и Польша) на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты на своих границах. В результате на госгранице республики и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пропускных пунктов из 14.

Из-за того, что число ПП сократилось, а сопредельные страны стали неритмично принимать транспорт, образовываются большие очереди на границах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше