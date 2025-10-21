Почти 6 тысяч фур стоят на границе Беларуси с ЕС

Так, по данным на 8:00 очереди из фур зафиксированы по всем трем направлениям, однако больше всего машин сейчас на границе Беларуси с Польшей. В пункте пропуска «Козловичи» выезда из страны на польскую территорию ожидают 3660 грузовых авто.