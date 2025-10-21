В США 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск

Агентство по безопасности ядерного оружия США отправило в отпуск без сохранения зарплаты около 1400 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), передает CNN.
В сообщении говорится, что на рабочих местах в ведомстве останутся только около 400 человек.
Напомним, что с 1 октября в США вступил в силу так называемый шатдаун. Министр финансов страны Скотт Бессен заявлял, что из-за шатдауна страна ежедневно теряет до 15 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в ноябре около 42 млн жителей США могут перестать получать талоны на питание.
