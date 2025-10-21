Ричмонд
В США 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск

Из-за шатдауна около 1,4 тысячи сотрудников Национального управления по ядерной безопасности отправили в отпуск.

Источник: Аргументы и факты

Агентство по безопасности ядерного оружия США отправило в отпуск без сохранения зарплаты около 1400 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), передает CNN.

В сообщении говорится, что на рабочих местах в ведомстве останутся только около 400 человек.

Напомним, что с 1 октября в США вступил в силу так называемый шатдаун. Министр финансов страны Скотт Бессен заявлял, что из-за шатдауна страна ежедневно теряет до 15 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в ноябре около 42 млн жителей США могут перестать получать талоны на питание.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше