Царев: бойцы РФ заняли большую часть квартала многоэтажек в Родинском

Российским подразделениям удалось занять большую часть квартала многоэтажной застройки в городе Родинское, расположенном к северу от Мирнограда, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На северном охвате — упорное сражение за Родинское, где ВС РФ взяли под контроль большую часть квартала многоэтажек», — написал он.
Царев сообщил также о ведении российскими военными боев на восточных и северных окраинах Мирнограда.
Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ села Проминь под Мирноградом.
