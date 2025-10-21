Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: бойцы РФ заняли большую часть квартала многоэтажек в Родинском

Экс-депутат Рады сообщил также о боях на окраинах Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось занять большую часть квартала многоэтажной застройки в городе Родинское, расположенном к северу от Мирнограда, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На северном охвате — упорное сражение за Родинское, где ВС РФ взяли под контроль большую часть квартала многоэтажек», — написал он.

Царев сообщил также о ведении российскими военными боев на восточных и северных окраинах Мирнограда.

Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ села Проминь под Мирноградом.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше