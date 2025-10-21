Рябков опроверг сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Так он прокомментировал сообщения о том, что встречу, которая предполагалась на этой неделе, пока отложили.
«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков журналистам.
По его словам, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.
«И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — добавил замглавы МИД.
Лавров и Рубио созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.