Рябков опроверг сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

Так он прокомментировал сообщения о том, что встречу, которая предполагалась на этой неделе, пока отложили.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков журналистам.

По его словам, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.

«И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — добавил замглавы МИД.

Лавров и Рубио созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

