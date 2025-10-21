FT узнала о раздражении и тревоге в ЕС из-за саммита Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Венгрию не лучшим местом для саммита, поскольку сомневается в том, что Орбан, «который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное». Среди более подходящих площадок он перечислил Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию. «Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — подчеркнул, однако, украинский лидер.