В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержаны восемь человек. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.
По его словам, операцию провело Агентство внутренней безопасности при участии других ведомств. Задержания прошли в разных регионах страны. Других подробностей господин Туск не привел.
МВД Польши пока не комментировало заявление премьера.