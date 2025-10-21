Ричмонд
В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержаны восемь человек. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.

Источник: AP 2024

По его словам, операцию провело Агентство внутренней безопасности при участии других ведомств. Задержания прошли в разных регионах страны. Других подробностей господин Туск не привел.

МВД Польши пока не комментировало заявление премьера.

