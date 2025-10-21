Американский наёмник сбежал с Украины после полученного ранения

Неясно, что именно побудило американца прибыть на Украину, и был ли у него боевой опыт до этого. Однако сообщается, что весной 2024 года Манумалеуга присоединился к Интернациональному легиону ВСУ и выбрал позывной — Гусь. В ходе боевых действий американский военнослужащий получил серьёзные ранения от взрыва российского гранатометного снаряда. После ряда хирургических вмешательств он вернулся в Соединённые Штаты.