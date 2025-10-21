Встречу Лаврова и Рубио по Украине отложили: что известно

Ожидаемая на этой неделе встреча между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была отложена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
На данный момент неясно, по какой причине встреча не состоится в установленные сроки. Один из источников издания заявил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.
Как сообщает собеседник CNN, после телефонной беседы госсекретаря США и главы российского внешнеполитического ведомства в Белом доме посчитали, что российская позиция якобы недостаточно продвинулась.
По словам источника, глава Госдепа вряд ли будет советовать провести саммит глав государств на следующей неделе, однако может снова переговорить с коллегой на этой неделе. Не исключается, что саммит РФ — США может быть отложен на более поздний срок.
Напомним, в понедельник, 20 октября, глава министерства иностранных дел РФ провел телефонный разговор с госсекретарем США. В ходе контактов представители стран обсудили возможные шаги по реализации пониманий сторон, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пообщались в минувший четверг, 16 октября. Рубио в разговоре с Лавровым отметил важность контактов с Москвой.
Тем временем, как пишет The Wall Street Journal, США ведут масштабную подготовку к саммиту с Россией в Будапеште. Вашингтон при подготовке собирается организовать больше рабочих встреч с Москвой, чем было перед переговорами на Аляске. Однако в этот раз делегацию возглавит Марко Рубио, а не спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Как отмечается, такие перемены положительно восприняли украинские и европейские чиновники.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ в качестве одной из целей нового саммита президентов России и США в Венгрии рассматривает возможность продвижения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что подготовка ко встрече пока не начата в полной мере, но обе стороны работают над выполнением поручений глав государств.