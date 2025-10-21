Российские бойцы начали применение нового тяжелого дрона «Воган» в зоне СВО

Российские военнослужащие приступили к эксплуатации нового тяжеловесного беспилотного летательного аппарата «Воган».
Соответствующую информацию подтвердил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Круглый в беседе с РИА «Новости». Он пояснил, что указанный аппарат представляет собой новейшую разработку, которую лишь недавно начали активно использовать.
Данный дрон обладает двойным функционалом: он может осуществлять сброс боеприпасов или использоваться в качестве ударного средства для однократного применения. Летательный аппарат способен поднимать полезную нагрузку массой до девяти килограммов.
Как отметил оператор, увеличенная масса и габариты комплекса обеспечивают его повышенную устойчивость к неблагоприятным метеоусловиям, а также позволяют преодолевать значительные дистанции.
В конце сентября 2025 года генеральный директор компании-разработчика анонсировал работу российских инженеров над созданием лазерной системы, предназначенной для размещения на крыле беспилотника с целью нейтрализации воздушных объектов противника.
Читайте также: Российский военкор оценил масштабы использования ВСУ беспилотников.