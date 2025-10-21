Рябков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Лаврова и Рубио

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии договоренностей о возможной встрече руководителя ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнув, что такое мероприятие требует подготовки.
«Нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. Мы не подтверждали то, что писали накануне некоторые западные источники. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта. Как идея, это существует. Конечно, это все имеет существенное значение. Однако именно потому, что значимость по данному мероприятию высока, оно требует подготовки. И мы этим занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор Лаврова и Рубио», — пояснил Рябков журналистам.
Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что глава российского МИД и госсекретарь Соединенных Штатов могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже стали утверждать, что переговоры якобы отменили по неизвестной причине.