Царев: бойцы РФ практически сломили сопротивление ВСУ в селе Шахово

Российским войскам практически удалось сломить сопротивление украинских боевиков в селе Шахово под Добропольем, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
По его данным, подавлению сопротивления противника в селе способствовали продолжавшиеся в течение нескольких дней бомбардировки позиций ВСУ на его территории.
Царев сообщил также о ведении российскими военными упорных боев идут в окрестностях населенных пунктов Новый Донбасс, Никаноровка, Новое Шахово и Дорожное.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о начале штурма Шахова подразделениями РФ с нескольких направлений.
