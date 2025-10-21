Стал известен план действий ЕС до саммита Путина и Трампа

Источник американского издания добавил, что план Европы в случае его реализации позволит продемонстрировать, что благодаря репарационному займу Украина останется «жизнеспособной» еще в течение длительного времени и сможет вести военные действия два-три года, пишет «Лента.ру».
Верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявляла, что не все страны объединения готовы согласовать экспроприацию российских активов, находящихся в Европе. Она добавила, что члены объединения ищут консенсус по этому вопросу.