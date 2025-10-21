Стал известен план действий ЕС до саммита Путина и Трампа

О стратегии, которой планирует придерживаться ЕС в ближайшее время, изданию Politico сообщил анонимный дипломат Евросоюза. Он уточнил, что в Европе считают, что Москва будет «делать ставку» на то, что Брюссель и Киев так устали от конфликта, что согласятся на перемирие.