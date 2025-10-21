Ричмонд
Стал известен план действий ЕС до саммита Путина и Трампа

До проведения встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии Евросоюз намерен оформить предоставление Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов. В Евросоюзе считают, что это станет дополнительной мерой давления на Кремль и усилит позиции Киева.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О стратегии, которой планирует придерживаться ЕС в ближайшее время, изданию Politico сообщил анонимный дипломат Евросоюза. Он уточнил, что в Европе считают, что Москва будет «делать ставку» на то, что Брюссель и Киев так устали от конфликта, что согласятся на перемирие.

Источник американского издания добавил, что план Европы в случае его реализации позволит продемонстрировать, что благодаря репарационному займу Украина останется «жизнеспособной» еще в течение длительного времени и сможет вести военные действия два-три года, пишет «Лента.ру».

По данным Bloomberg, Белый дом выступил против конфискации российских замороженных активов и ясно дал понять, что США не будут частью плана ЕС по изъятию денег Кремля.

Верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявляла, что не все страны объединения готовы согласовать экспроприацию российских активов, находящихся в Европе. Она добавила, что члены объединения ищут консенсус по этому вопросу.

