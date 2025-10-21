Риттер: реакция Путина на «Томагавки» раскрыла бессилие Запада

Реакцию президента России Владимира Путина на сообщения о вероятном получении Украиной такого оружия эксперт охарактеризовал как достаточно сдержанную. Риттер также высказал мнение, что шумиха вокруг «Томагавков» — это всего лишь «дымовая завеса». Об этом пишет «Лента.ру».
Риттер привел слова Путина о том, что «Томагавк» — это устаревшая система, которую Россия легко может уничтожить. «Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам», — отметил он.
По мнению отставного офицера, США изначально не собирались передавать это оружие. И если Украина и Европа строят свои планы на том, чего не получат, значит на самом деле «надежды у них нет вообще», заключил эксперт.
Как ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Вашингтон не обязан уведомлять Москву о возможном отказе от передачи Украине ракет «Томагавк». По его словам, у сторон налажены рабочие и экспертные каналы связи, в рамках которых и происходит обмен позициями.