Риттер: реакция Путина на «Томагавки» раскрыла бессилие Запада

Переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк» выявили полную беспомощность Киева и его европейских союзников. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Реакцию президента России Владимира Путина на сообщения о вероятном получении Украиной такого оружия эксперт охарактеризовал как достаточно сдержанную. Риттер также высказал мнение, что шумиха вокруг «Томагавков» — это всего лишь «дымовая завеса». Об этом пишет «Лента.ру».

Риттер привел слова Путина о том, что «Томагавк» — это устаревшая система, которую Россия легко может уничтожить. «Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам», — отметил он.

По мнению отставного офицера, США изначально не собирались передавать это оружие. И если Украина и Европа строят свои планы на том, чего не получат, значит на самом деле «надежды у них нет вообще», заключил эксперт.

Как ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Вашингтон не обязан уведомлять Москву о возможном отказе от передачи Украине ракет «Томагавк». По его словам, у сторон налажены рабочие и экспертные каналы связи, в рамках которых и происходит обмен позициями.

