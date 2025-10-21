Ричмонд
Дуров готов выкупить украденные из Лувра драгоценности и отдать другому музею

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не удивлен ограблением французского Лувра. Он выразил готовность выкупить украденные драгоценности и передать их в Лувр в Абу-Даби.

Источник: AP 2024

Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции. В соцсети Х он назвал инцидент признаком деградации. Один из пользователей предположил, что именно он совершил кражу. На это Павел Дуров ответил: «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра в Абу-Даби никто не ворует».

Парижский Лувр подвергся ограблению утром 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где хранили сокровища французской монархии. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. В МВД допустили причастность иностранцев.

