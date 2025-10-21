Рябков отреагировал на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Возможная будущая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки. Ее нельзя было отложить, поскольку еще не было конкретных договоренностей. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — уточнил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Рябков уточнил, что идея встречи Рубио и Лаврова существует, но такого рода мероприятие «требует подготовки». По его словам, именно этим сейчас занимаются и именно этому был посвящен телефонный разговор главы МИД России с госсекретарем США.
Напомним, в понедельник, 20 октября, Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Госсекретарь США в разговоре с российским министром отметил важность контактов с Москвой.