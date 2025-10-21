Европейские лидеры хотят добиться участия во встрече Путина и Трампа

Политики ЕС обеспокоены тем, что Трамп может поддержать позицию Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта и оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на условия России. Это, по мнению европейских лидеров, может привести к ущемлению Украины в виде передачи значительных территорий.