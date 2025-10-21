Ричмонд
Европейские лидеры хотят добиться участия во встрече Путина и Трампа

Политики ЕС обеспокоены тем, что лидер США может поддержать позицию Владимира Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры планируют принять участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает издание Politico.

По информации источника, близкого к ситуации, представители Евросоюза хотят участвовать в переговорах между Трампом и Путиным и настаивают на приглашении Владимира Зеленского.

Политики ЕС обеспокоены тем, что Трамп может поддержать позицию Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта и оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на условия России. Это, по мнению европейских лидеров, может привести к ущемлению Украины в виде передачи значительных территорий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне обсуждался вопрос о выходе Украины из Донбасса.

