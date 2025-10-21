Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ

«Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадёжная», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».
По словам Сальдо, противник периодически пытается перебраться на левый берег Днепра на лодках, но эти попытки пресекаются. Военные оперативно реагируют, уничтожая лодки и нанося удары по местам отправления. Он также отметил снижение количества подобных случаев по сравнению с 2024 годом.
Ранее сообщалось о нанесении российской авиацией серии ударов по стратегическим объектам в Херсонской области. Истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили 26 точечных сбросов авиабомб ФАБ-1500 М54 с модулями планирования, используя координат.
