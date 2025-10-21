Эмир Катара заявил о нарушениях Израилем режима прекращения огня в секторе Газа

«То, что произошло в секторе Газа за последние два года, является геноцидом. К сожалению, международное сообщество не смогло обеспечить соблюдение международного права, когда дело дошло до страданий братского палестинского народа. Мы осуждаем все преступления Израиля в Палестине, особенно превращение сектора Газа в территорию, непригодную для жизни, а также продолжающиеся нарушения режима прекращения огня и расширение поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан», — отметил эмир Катара, выступая на открытии очередной сессии Консультативного совета.
6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 18 октября управление по работе со СМИ сектора Газа выступило с утверждением, что Израиль нарушил перемирие 47 раз.