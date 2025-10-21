Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене», — сказал Рябков журналистам.

«Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять», — заключил Рябков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше