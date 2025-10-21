В Самаре пройдет серия прямых эфиров с главами районов

В Самаре проведут серию прямых эфиров, в которых будут участвовать главы районов. Их анонсировала мэрия. Эфиры стартуют уже на этой неделе. Первым станет глава Промышленного района Иван Сухарев, который проведет эфир 23 октября.
«В центре внимания — темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов
Главы районов будут отвечать на вопросы, которые поступят им через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», а также в комментариях. Эфиры будут проводить на страницах глав ВКонтакте, там же будут размещать анонсы. Вопросы главе Промышленного района Ивану Сухареву уже можно задать по ссылке.
В начале весны главы районов Самары уже проводили прямые эфиры и отвечали на поступающие вопросы.